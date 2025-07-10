Yüksekten düştü, 2 gün sonra ayağa kalktı

Manisa Şehir Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen kompleks pelvis kırık-çıkığı (leğen kemiği) ameliyatı başarıyla sonuçlandı. Çoklu travması bulunan 58 yaşındaki hasta, Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Şen ve multidisipliner ekibin gerçekleştirdiği operasyon sonrası yalnızca iki gün içinde yürüteç yardımıyla ayağa kalktı.

Yüksekten düşme sonucu vücudunda çoklu kırıklar oluşan Mehmet Sena Baycur isimli hasta, acil serviste yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakımda beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, genel cerrahi, üroloji ve anestezi uzmanlarının ortak takibi altına alındı. Uygun şartlar sağlandığında ise ameliyata alındı.

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Selçuk Şen, yapılan müdahale ve sürece ilişkin, "Hastamız Mehmet Sena Baycur, 58 yaş erkek hasta. Hastamız, 17 Haziran 2025 tarihinde yüksekten düşme sonucu acil servisimize başvurdu. Acil serviste yapılan tetkik ve muayeneler sonucu, halk arasında leğen kemiği olarak bilinen sakrum, ilium, ischium, pubis kemiklerinin oluşturduğu pelvis yapısının simfizis pubis ve sakroiliak eklem yapılarında çıkık olduğu; kürek kemiği olarak bilinen sol skapula kemiğinde kırık olduğu ve çoklu kaburga kırıklarının olduğu tespit edildi. Kürek kemiği ve kaburga kırıkları için cerrahi müdahale düşünülmedi. Multidisipliner değerlendirme sonucunda hastamızı yoğun bakım şartlarında takip etme kararı alındı. Hastamız yoğun bakım takibinde beyin cerrahisi, göğüs cerrahisi, genel cerrahi, üroloji ve yoğun bakım uzmanları tarafından takip edildi. Gerekli tedaviler uygulandı. Yapılan konsültasyonlar ve anestezi uzmanlarımızın değerlendirmesi ile hastanın genel durumunun operasyona uygun olduğu kararlaştırıldı" bilgisini verdi.



Hastamız, 20 Haziran tarihinde operasyona alındı"

Ameliyat hakkında bilgi veren Şen, "Simfizis pubis ekleminin çıkığı açık yöntemle, sol sakroiliak eklem çıkığı kapalı yöntem ile implantlar, yani halk arasında bilinen ismiyle ‘platiler’ kullanılarak eklemler yerine oturtuldu. Operasyon yaklaşık 2 saat kadar sürdü ve başarıyla sonlandırıldı. Bu tip pelvis ve kalça eklemi yuvası kemiği olarak bilinen asetabulum kemiklerinin kırıkları ve çıkıkları oldukça zorlu cerrahi vakalardır. Bu tip vakaların eğitiminin ve ameliyatlarının yapıldığı merkez sayısı bölgemizde ve ülkemizde oldukça az sayıdadır. Bu vakaları yapabilmek için iyi bir eğitim almak şart ve bu konuda tecrübeli olmak çok önemlidir. Aynı zamanda bu ameliyatları yapan cerrah kadar önemli olan; uygun ameliyat masası, uygun röntgen cihazı, yeterli seviyede röntgen teknisyenleri, ameliyatta kullanılması gereken cerrahi aletlerin yeterliliği ve kalitesi, uzman anestezi hekimlerinin olması bu vakaların olmazsa olmazlarındandır. Sonuç olarak şartlarımızı sonuna kadar kullanarak bu operasyonu hastanemizde ilk defa Ortopedi Uzmanımız Oğuzhan Çetinarslan ve anestezi uzman hekimlerimiz ile birlikte başarıyla gerçekleştirdik. Bu tip pelvis asetabulum kırık çıkıklarında çoğu zaman cerrahi şarttır. Cerrahisiz yapılan tedaviler sonucunda hastanın desteksiz normal şekilde yürüyebilmesi ve hayatını idame ettirebilmesi çok zor hale gelmektedir. Hastamızı ameliyat sonrasında 2. günde yürüteç yardımıyla ayağa kaldırdık. Kendisi şu anda yürüteç ile rahat şekilde ayağa kalkıp yürüyebiliyor. Hastamız yaklaşık 6 hafta yürüteç, koltuk değneği gibi destekler ile ayağa kalkacak. Zaman içerisinde iyileşme tamamlandığında destekleri de bırakarak normal şekilde ayağa kalkıp yürüyebileceğini öngörüyoruz" dedi.

Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından 2 gün sonra yürüteç yardımıyla da olsa ayağa kalkmanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Sena Baycur isimli hasta ise şunları söyledi: "Yüksekten düştüm. Odan sonra komşular telefonla ambulans çağırdılar beni buraya getirdiler. Ayaklarımı hissetmiyordum. Ameliyat oldum ve şu anda herhangi bir ağrım sızım yok."