Yüksel Işık'ın 'Şah İsmail' kitabı Uşak Kitap Fuarı'nda okurlarla bulaşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Dairesi Başkanı Yüksel Işık, Şah İsmail isimli kitabını imzalamak üzere Uşak Kitap Fuarı’na katılıyor. Haziran’da okurun karşısına çıkan Şah İsmail kitabı 2. Baskısıyla Uşaklı okurlarla buluşacak.

26 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek kitap fuarının 27 Eylül Cumartesi gününün konukları arasında ABB Sosyal Medya Daire Başkanı Yüksel Işık olacak. Işık, “Tarihimiz açısından önemli bir dönüm noktası olan ve İsmail ile Yavuz’u karşı karşıya getiren Çaldıran Savaşı’na giden sürecin öncesini ve sonrasını yazdığım Şah İsmail kitabımla Uşaklı okurların karşısına çıkacağım; herkesi bekliyorum” dedi.

27 Eylül günü saat 15.00’de, SSK Pazar Yeri Fuar Alanı’nda, Cumhuriyet Kitapları standında olacak olan yazar ve ABB Sosyal Medya Dairesi Başkanı Işık, Uşaklı okurlara şu çağrıda bulundu:

“Tarih, geleceği aydınlatır. Tarihine sahip çıkan toplumlar, geleceğini sağlıklı inşa eder. Şah İsmail, bu coğrafyanın önemli bir kişiliği. Tarihimiz açısından önemli bir dönüm noktası olan ve İsmail ile Yavuz’u karşı karşıya getiren Çaldıran Savaşı’na giden sürecin öncesini ve sonrasını yazdığım Şah İsmail kitabımla Uşaklı okurların karşısına çıkacağım; herkesi bekliyorum.”