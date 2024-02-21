Yüksel Kocamış, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı oldu

Yüksel Kocamış, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

Yargıtay Başkanlığı, Yüksel Kocamış'ın 10. Ceza Dairesi Başkanlığı'na başkan seçildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Şubat'ta yapılan seçim sonucunda 10. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Sayın Yüksel Kocamış seçilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kırşehir doğumlu olan Kocamış, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kocamış; sırasıyla Hınıs, Seydiler hâkimliği ve Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulundu.