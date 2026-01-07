Yüksel Yıldırım'dan Anthony Musaba'ya: "Paracı, şovmen"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor'a yaptığı açıklamada eski futbolcuları Anthony Musaba'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Dün oynadıkları maçta iki asist yapan ve karşılaşmanın yıldızı olan Musaba'ya yönelik Yüksel Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"NE AĞLIYORSUN..."

"Musaba, çok terbiyesizlik yaptı. Samsunspor'a, hocaya ve bize veda etmedi. 5 ayda bize 6 katı para kazandırdı, biz de teşekkür ettik. Ancak dünkü maçtan sonra teşekkür yazımızı kaldırdık.

İzliyoruz, dünyada eski takımına karşı gol atan oyuncu sevinmiyor. Terbiyesizlik yapamamak için... Örf, adet var... Musaba da bunların hiçbiri yokmuş! Tamamen paracı bir oyuncu. Maçtan sonra canlı yayında ağlıyor. Ne ağlıyorsun ya! Çok şovmen bir adam..."