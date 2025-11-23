Yüksel Yıldırım: "Ölüm tehdidi aldım, maça gelmeyeceğim"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamalar nedeniyle 'ölüm tehdidi' aldığını söyledi. Bir televizyon kanalının yayınına katılan Yıldırım, kendisine yönelik organize bir hedef gösterme kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.

Yıldırım, gelen mesajların tehlikeli boyuta ulaştığını belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Ben babayiğit bir adamım, dürüstüm, kıvırmam. İnsanlar karşıma dürüstçe gelsin, dürüstçe eleştirsin! Bugün bir video geldi, beni kurşunluyorlar. Bir kişi altına ‘Beşiktaş başkanı ailemi korusun, ben işi bitireyim’ yazmış. Emniyete gönderdim. Ölüm tehditleri bile almaya başladım. Emniyete gönderdim, TFF’yi, herkesi ayağa kaldırdım.”

“BENİ HEDEF HALİNE GETİRİYORLAR”

Açıklamalarının yanlış yansıtıldığını söyleyen Yıldırım, kasıtlı biçimde hedef gösterildiğini belirtti: “Hiç yamuğum olmaz ama söylediklerim arasından cımbızla alıyorlar, beni hedef haline getiriyorlar. Sonra binlerce kişi tehdit ediyor. Yakıştıramıyorum Beşiktaş’a. Beşiktaş’a hiçbir kötülüğüm yok. Nedir bu? Beni Fenerbahçe’ye, Beşiktaş’a düşman yaptılar. Yok öyle bir şey, tamamen yalan. Karşıma çıksınlar konuşalım. Benim Beşiktaş’a düşmanlığım yok. Ne kadar düzgün olduğumu herkes biliyor ama yeter artık! Ben Samsunspor’un sahibiyim.”

Beşiktaş camiasında tepki çeken açıklamalarıyla ilgili de konuşan Yıldırım, hiçbir saldırı niyetinin olmadığını vurguladı:

“Benim gibi tertemiz bir iş adamı gelmiş, Türk futboluna milyonlarını harcıyor. Düzgün bir şekilde yayına çıktım. Hiçbir Beşiktaş’a sataşma yapmadım, sadece iddiamı söyledim. Türkiye’de futbolu değiştirmeye vaktimi, paramı, sağlığımı koyuyorum. Bırakın da bir şeyler yapalım artık.

Hiçbir Beşiktaş taraftarı, canlı yayında söylediklerimi açıp kelime kelime dinlesin… Hiçbir şekilde Beşiktaş’a saldırı yok. Önemli bir maça çıkacağız, tabii ki Beşiktaş maçını konuşacağım. Bana soru soruyorsunuz, ben de mantıklı cevap veriyorum. Kimse benim kadar dik durmuyor kamera karşısında.”