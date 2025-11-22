Yüksel Yıldırım’ın sözleri Sergen Yalçın'ı hırslandırdı

Beşiktaş’ın yarın Tüpraş Stadı’nda ağırlayacağı Samsunspor’un Başkanı Yüksel Yıldırım’ın sert ifadeleri, özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın büyük tepkisini çekti.

Yıldırım, yine tartışma yaratan sözlerine bir yenisini ekleyerek, “Beşiktaş, bir Galatasaray ya da Fenerbahçe değil. Beşiktaş bizimle denk takım. Oraya gidip kazanmak ve aradaki farkı açmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Edinilen bilgiye göre teknik direktör Sergen Yalçın, rakip başkanın sözlerini duyar duymaz oldukça öfkelendi. Yalçın, açıklamaları takım toplantısında oyuncularına aktardı ve maçtan beklentisini net bir dille dile getirdi. Yalçın'ın oyunculara,

“Bu sözleri hazmederseniz burada işimiz zor. Gereken cevabı sahada vereceksiniz. Taraftarımızın önünde bu konuşmayı cezalandıracaksınız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Sergen Yalçın’ın benzer sözlerle takımı ateşlediği dönemler hafızalarda. 2020-21 sezonunda Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan’ın açıklamalarına karşı Yalçın, “Cumartesi ne olacağını göreceğiz” demiş ve Beşiktaş o maçı 7-0 kazanarak çok konuşulan bir galibiyete imza atmıştı.