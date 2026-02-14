Yükselen Yıldızlar maçını Vince Carter’ın takımı kazandı

NBA All-Star 2026 organizasyonu kapsamında düzenlenen Yükselen Yıldızlar (Rising Stars) maçlarında, şampiyonluk Vince Carter’ın yönettiği takıma gitti.

Çaylak ve ikinci sezon basketbolcuları ile NBA Gelişim Ligi oyuncularından oluşan dört takımın katılımıyla mini turnuva formatında oynanan organizasyonda ilk yarı final mücadelesinde Carmelo Anthony’nin takımı, Austin Rivers’ın takımını 40-34 mağlup etti.

41-36'LIK SKORLA KAZANDI

Günün ikinci yarı finalinde ise Vince Carter’ın takımı, Tracy McGrady’nin takımını 41-36’lık skorla geçerek finale yükseldi.

Final karşılaşmasında Vince Carter yönetimindeki ekip, Carmelo Anthony’nin takımını 25-24 mağlup ederek Yükselen Yıldızlar organizasyonunu kazandı.

Turnuvanın öne çıkan ismi ise VJ Edgecombe oldu. Yarı finalde 17, finalde 6 sayı kaydeden Philadelphia 76ers çaylağı, performansıyla Yükselen Yıldızlar MVP’si seçildi.

Finali kazanan Vince Carter’ın takımında VJ Edgecombe’un yanı sıra Derik Queen, Kyshawn George, Matas Buzelis, Egor Dëmin, Jaylen Wells ve Carter Bryant yer aldı.