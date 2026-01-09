Yükseliş hızlandı: Gram altın rekora koşuyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 6 bin 203 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 447 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 628 liradan satılıyor.

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 bin 194,7 liradan tamamladı.

Gram altın, 2025 yılının sonlarına doğru 6 bin 225 liraya yükselerek rekorunu tazelemişti.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ

Dün altının ons fiyatı yüzde 0,6 artışla 4 bin 476 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 472 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan altının onsunda, emtia endekslerindeki yeniden ayarlamalar ve güçlü doların fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürmesiyle düşüş eğilimi hakim oldu.

Birçok endeks, yıl başından itibaren değerli metallerin ve altının ağırlıklarını yeniden düzenlerken, bu düzenlemelerden dolayı değerli metal fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir görülüyor.