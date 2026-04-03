Yükseliş seyri sınırlı: Gram altın ne kadar oldu?
Güne pozitif başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 6 bin 704 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 11 bin 580 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 960 liradan satılıyor.
Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 6 bin 681 liradan tamamladı.
ENFLASYON AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1,94 yıllık enflasyon yüzde 30,87 oranında artış gösterdi.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,40 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,40) şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin edildi.
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu.