Yükseliş sürüyor: Altının gramı ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 702 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 400 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,3 primle 3 bin 30 dolardan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar/TL paritesindeki sınırlı harekete paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 3 bin 689 liradan tamamladı.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları, bekleyen konut satışları ile toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 50 dolar seviyesinin direnç, 3 bin dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.