Yükseliş sürüyor: Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 artışla 4 milyon 895 bin liraya çıktı.

Standart altının kilogram fiyatı piyasada en düşük 4 milyon 855 bin lira, en yüksek 4 milyon 903 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 849 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 361 milyon 277 bin 809,16 lira, işlem miktarı ise 2 bin 751,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 796 milyon 586 bin 177,33 lira olarak gerçekleşti.