Yükseliş sürüyor: Altının kilogram fiyatında son durum

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,7 artışla 5 milyon 850 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 827 bin lira, en yüksek 5 milyon 853 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 809 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 521 milyon 821 bin 799,59 lira, işlem miktarı ise 1.831,8 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 534 milyon 654 bin 298,95 lira olarak gerçekleşti.