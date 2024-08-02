Yükseliş sürüyor: Dolar/TL rekor tazeledi
Dolar/TL, güne 33,1770 seviyesinde başlamasının ardından saat 09.05 sıralarında 33,3160'a yükselerek rekor tazeledi. Euro ise güne 35,9168 liradan başladı.
Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle jeopolitik risklerin artmasıyla döviz kurunda hareketlilik yeniden başladı.
Hafta ortasında rekor tazeleyen dolar/TL, haftanın son işlem gününe 33,1770 seviyesinde başlamasının ardından saat 09.05 sıralarında 33,3160'a yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Euro 35,9168 liradan güne başlamasının ardından aynı dakikalarda 36,1550 liradan işlem gördü.
Serbest piyasada dolar 33,1750 liradan, euro ise 35,8360 liradan alınıyor.
Dün doların satış fiyatı 33,0620 lira, euronun satış fiyatı ise 35,8340 lira olmuştu.