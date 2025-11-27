Yükseliş sürüyor: Gram altın güne nasıl başladı?
Altının gram fiyatı son zamanlardaki yükselişini sürdürüyor. Gram altın haftanın dördüncü işlem gününde saat 09.25 itibarıyla 5 bin 663 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 471 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 734 liradan satılıyor.
Altının onsu yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 150 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili de yüzde 0,5 kayıpla 62,1 dolarda seyrediyor.