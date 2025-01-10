Yükseliş sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 49 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 33 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 49 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 20 liradan, cumhuriyet altını 20 bin 20 liradan satılıyor.

ONS ALTIN 2 BİN 677 DOLAR

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 primle 2 bin 677 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin atacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korumayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarında "temkinli" hareket edeceği yönündeki mesajları, faiz indirimlerinin kısa zamanda olmayacağına ilişkin endişelerin güçlü kalmasına yol açıyor.

Öte yandan, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 109,3 seviyesine çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,69'da işlem görüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise bankanın yılın ilk faiz indirimini yüzde 65 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 680 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.