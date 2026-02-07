Yükseliş Sürüyor | İstanbul güncel baraj doluluk oranı: 7 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranları

7 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranları | İstanbul'da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul güncel baraj doluluk oranı Temmuz ayında yüzde 80'nin altına düştü. İstanbul baraj doluluk oranlarına dair son verileri 7 Şubat 2026'da paylaşan İSKİ'nin İstanbul güncel baraj doluluk oranı verileri megakentliler için kritik seviyenin üzerinde.

İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 34.71 seviyesine geldi.

7 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

7 Şubat 2026 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 34.71 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey Barajı: %30

%30 Büyükçekmece Barajı: %25

%25 Darlık Barajı: %53

%53 Elmalı Barajı: %92

%92 Istrancalar Barajı: %70

%70 Kazandere Barajı: %10

%10 Pabuçdere Barajı: %10

%10 Sazlıdere Barajı: %22

%22 Terkos Barajı: %22

%22 Ömerli Barajı: %49

İSTANBUL BARAJLARI SON 14 GÜN DOLULUK ORANLARI (%)

İstanbul barajlarında son 14 günü kapsayan doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

İSTANBUL BARAJLARI SON 1 YIL DOLULUK ORANLARI (%)

7 Şubat 2026 itibariyle İstanbul barajlarında son 1 yılı kapsayan baraj doluluk oranları İSKİ'nin paylaştığı verilere göre şu şekilde:

İSTANBUL'DA SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre her yılın 7 Şubat tarihinde İstanbul barajlarında yaşanan doluluk oranları ve baraj seviyesi şu şekilde: