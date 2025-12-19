Giriş / Abone Ol
Son zamanlardaki yüksek seyrini devam ettiren gram altın haftanın beşinci işlem gününde saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde yüzde 0,4 artışla 5 bin 958 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 816 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 953 seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 19.12.2025 09:32
  • Giriş: 19.12.2025 09:32
  • Güncelleme: 19.12.2025 09:55
Kaynak: Haber Merkezi
Yükseliş trendi sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?
Fotoğraf: DepoPhotos

Gram altın, son zamanlardaki yükseliş seyrini sürdürerek rekor seviyelerede yer almaya devam ediyor.

Altının gramı, haftanın dördüncü işlem gününde saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde yüzde 0,4 artışla 5 bin 958 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 9 bin 816 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 953 seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın ise Fed'in gevşeme sürecine yönelik yatırımcıların temkinli davranması ve BoJ'un sıkılaşma kararının etkisiyle yüzde 0,4 azalışla 4 bin 318 dolardan alıcı buluyor.

