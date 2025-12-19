Yükseliş trendi sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?
Son zamanlardaki yüksek seyrini devam ettiren gram altın haftanın beşinci işlem gününde saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde yüzde 0,4 artışla 5 bin 958 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 816 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 953 seviyesinde bulunuyor.
Gram altın, son zamanlardaki yükseliş seyrini sürdürerek rekor seviyelerede yer almaya devam ediyor.
Altının gramı, haftanın dördüncü işlem gününde saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde yüzde 0,4 artışla 5 bin 958 liradan satılıyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 9 bin 816 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 953 seviyesinde işlem görüyor.
Ons altın ise Fed'in gevşeme sürecine yönelik yatırımcıların temkinli davranması ve BoJ'un sıkılaşma kararının etkisiyle yüzde 0,4 azalışla 4 bin 318 dolardan alıcı buluyor.