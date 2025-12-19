Yükseliş trendi sürüyor: Gram altın ne kadar oldu?

Son zamanlardaki yüksek seyrini devam ettiren gram altın haftanın beşinci işlem gününde saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde yüzde 0,4 artışla 5 bin 958 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 816 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 953 seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 19.12.2025 09:32 Giriş: 19.12.2025 09:32

Güncelleme: 19.12.2025 09:55 Kaynak: Haber Merkezi

Fotoğraf: DepoPhotos