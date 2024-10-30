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Yükselişe geçti: Ons ve gram altın yeniden rekor seviyede!

Altının ons fiyatı 2 bin 782 doların üzerine çıkarak, gram altın ise 3 bin 180 seviyesine gelerek zirve tazeledi.

Ekonomi
  • 30.10.2024 15:10
  • Giriş: 30.10.2024 15:10
  • Güncelleme: 30.10.2024 15:17
Kaynak: İHA
Yükselişe geçti: Ons ve gram altın yeniden rekor seviyede!
Fotoğraf: DepoPhotos

Gram altın 3 bin 180 TL'ye yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın ise 2 bin 782 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki gerilim ve ABD seçimlerinin yaklaşmasıyla altın yeni rekor seviyelerini gördü. 2 bin 782 doları aşan ons altın, gram altına yükseliş olarak yansıdı.

Gram altın 3 bin 180 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Kapalıçarşı kuyumcuları yükselişin devam edeceğini söyleyerek, yıl sonunda gram altının TL bazında 3 bin 300 TL'ye ulaşabileceğini belirtti.

Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 180 TL, çeyrek altın 5 bin 150 TL, yarım altın 10 bin 300 TL, tam altın ise 20 bin 600 TL'den satılıyor.

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