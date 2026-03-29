Yükseöğretimde MESEM düzeni

HABER MERKEZİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerdeki "iş yeri temelli eğitim" modeline ilişkin açıklamalarını sürdürüyor.

Erzurum’da düzenlenen Üniversitelerarası Kurul toplantısında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite-sanayi işbirliğini sembolik stajların ötesine taşıyacak yeni akademik modellerin ayrıntılarını paylaştı.

Eğitimin her kademesinde sermaye ile yapılan işbirlikleri genişlerken Özvar'ın açıklamasına göre, üniversitelerin eğitim müfredatları "uygulama ağırlıklı" bir yapıya kavuşturulacak. Mevcut sistemde uygulanan ancak kapsamı genişletilecek olan 3+1, 2+2, 7+1 ve 6+2 gibi modellerle öğrenciler, eğitim hayatlarının en az bir veya iki dönemini doğrudan işyerlerinde geçirecek. Özvar, bu değişimin gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Sadece teorik bilgiye dayalı bir sistem artık günümüz dünyasında yeterli değil. Amacımız, sembolik stajlar yerine öğrencilerin üretim süreçlerine aktif olarak dahil olduğu, iş yerinde yetiştiği bir ekosistem kurmak. Uygulamalı eğitim alan mezunlarımızın istihdam oranlarının çok daha yüksek olduğunu verilerle görüyoruz."

YÖK’ün yeni stratejisinde kontenjan planlaması da akademik kapasiteden ziyade işgücü piyasasının taleplerine göre şekillenecek. Mezun sayısını artırmaktan ziyade, mezunların "iş bulma kabiliyetini" yükseltmeyi hedefleyen kurul; yapay zekâ, veri bilimi ve siber güvenlik gibi öncelikli alanlardaki programları desteklemeye devam edecek.

Eğitimdeki dönüşümün yanı sıra akademik kaliteyi artırmak için doktora eğitimine girişte merkezi sınav sistemi getirilmesi planlanıyor. Bu adımın, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamada kritik bir rol oynayacağı belirtiliyor.