Yumaklı'dan "ateş yakmayalım" uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde rüzgar etkili olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden yangınlara ilişkin vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Meteorolojik veriler bugün Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde rüzgarın etkili olduğunu gösteriyor. Lütfen dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Çanakkale'de devam eden yangınlara ilişkin vatandaşlara uyarıda bulunarak, şu açıklamayı yaptı:

"Çanakkale Gelibolu’da orman dışında başlayıp ormana sıçrayan yangına; 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı, bin 300 personel ile yoğun şekilde müdahalemiz devam ediyor. Dün saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar, bugün biraz daha düşük şiddetli seyrediyor. Nem oranı da yükseldi. Bu hava şartları bizim için düne göre daha fazla avantaj sağlıyor. Bu anlamda, düne göre çalışmalar daha olumlu yönde ilerliyor. Şu ana kadar bölgedeki şehitliklerimiz yangından etkilenmemiştir. Tedbiren boşaltılan 6 köydeki vatandaşlarımız güvenli bölgelere alınmıştır. Yangının yerleşim yerlerini ve şehitlikleri etkilemeden, bir an evvel kontrol altına alınması için, hem havadan hem de karadan yoğun şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz. Meteorolojik veriler bugün Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde rüzgarın etkili olduğunu gösteriyor. Lütfen dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım."