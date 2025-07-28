Yumaklı: Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova’daki yangınlar kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı. Buna göre, Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova’daki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından kontrol altına alınan yangınlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları, hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Alevlere karşı verdiğimiz mücadele son ateş sönene dek aralıksız sürecek."