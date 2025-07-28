Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yumaklı: Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova’daki yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı. Buna göre, Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Güncel
  • 28.07.2025 20:27
  • Giriş: 28.07.2025 20:27
  • Güncelleme: 28.07.2025 20:29
Kaynak: AA
Yumaklı: Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova’daki yangınlar kontrol altına alındı
FOTOĞRAF: AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat ve İzmir Bornova’daki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından kontrol altına alınan yangınlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları, hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Alevlere karşı verdiğimiz mücadele son ateş sönene dek aralıksız sürecek."

BirGün'e Abone Ol