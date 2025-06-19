Yumruk atan saldırgana ödül gibi ceza istendi

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 4 Mayıs 2025 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamladı. Şüpheli Selçuk Tengioğlu hakkında “kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçlamasıyla dava açıldı.

İddianamede, Tengioğlu’nun olay günü sabah saatlerinde kaldığı aparttan ayrılarak Taksim’de bir otelde kahvaltı yaptığı, ardından Atatürk Kültür Merkezi önüne geldiği ve burada yaklaşık 3 saat beklediği belirtildi. Şüphelinin, Özgür Özel’in tören alanına girişini izlediği, törenin ardından alandan ayrılmak üzere olan Özel’e yaklaşarak yüzüne tokat attığı ifade edildi. Tüm bu sürecin kamera kayıtlarıyla belgelendiği aktarıldı.

Savcılık, Özgür Özel’in hem CHP Genel Başkanı hem de milletvekili olması nedeniyle eylemin kamu görevi dolayısıyla gerçekleştirildiğine kanaat getirdi. Tengioğlu’nun 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar cezalandırılması istendi. Ayrıca, şüphelinin ceza alması durumunda kamu haklarından yoksun bırakılması ve daha önce gözaltında ve tutuklu olarak geçirdiği sürelerin dikkate alınması talep edildi.