Yumruk yiyen bekçi silahına davrandı: 1 yaralı

Zeytinburnu'nda mahalle bekçisi, üç kişi ile yan bakma tartışması yaşadı. Üç arkadaş tartışma sürerken olay yerindeki polislerin yanına gitti. Bekçi, burada kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu.

İstanbul Zeytinburnu'nda 3 kişi mahalle bekçisi O.A. ile yan bakma sebebiyle tartıştı. Barış Kerem Ö., tartıştığı bekçi O.A.'ya yumruk attı. Darbedilen bekçi tabancasıyla Barış Kerem Ö.'yü bacağından yaraladı. Olay anı Mobese kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİSLERİN YANINA GİTTİLER

Olay, 25 Şubat Pazar günü saat 14.20'de Zeytinburnu Kazlıçeşme Marmaray istasyonunda meydana geldi. Yoldan geçen mahalle bekçisi O.A. ile yanından yürüyerek giden 3 kişi arasında yan bakma tartışması çıktı. O.A.'nın kendilerine yan baktığını iddia eden Barış Kerem Ö. Emrah S. ve Tarık S., tartışma devam ederken caddedeki polis ekiplerinin yanına gitti. 3 kişi, polislere O.A. ile tartıştıklarını söyledi.

BEKÇİYE YUMRUK SALLADI

Bu sırada O.A. da yanlarına gitti. Ancak 3 şüpheliden Barış Kerem Ö., O.A.'ya yumruk attı. O.A., darbedildikten sonra belindeki tabancasını çıkararak Barış Kerem Ö.'nün bacağına ateş etti. Bacağından vurulan Barış Kerem O., yere yığıldı. Bu sırada olay yerindeki polis ekipleri müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bacağından yaralanan Barış Kerem Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Samatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bekçi O.A. hakkında ise soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı mobese kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin polise gittiği, Barış Kerem Ö.'nün polis ekiplerine doğru yürüyen O.A.'ya yumruk attığı, O.A.'nın ise silahını çekerek ateş ettiği anlar yer aldı.