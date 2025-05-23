Yumurta da askıya çıktı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şarküteri sahibi Suna Topbaş, ihtiyaç sahibi yurttaşlar için "askıda yumurta" uygulaması başlattı. Poşetler içerisine 10'ar yumurta koyan Topbaş ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriyor.

Topbaş, şöyle konuştu: "Bazı müşterilerimiz alamıyor üzülüyorum. Ben ona cebimden veriyorum. İnanın bir yumurtayı alacak parası yok, böyle olunca benim zoruma gidiyor. Yumurtanın tanesini biz 5 liraya satıyoruz. Müşteri 'pahalı' diyor. Üç yumurta alıp yiyor onu da karttan alıyor cebinde para hiç yok."