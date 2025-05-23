Yumurta da askıya çıktı
Kaynak: ANKA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şarküteri sahibi Suna Topbaş, ihtiyaç sahibi yurttaşlar için "askıda yumurta" uygulaması başlattı. Poşetler içerisine 10'ar yumurta koyan Topbaş ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriyor.
Topbaş, şöyle konuştu: "Bazı müşterilerimiz alamıyor üzülüyorum. Ben ona cebimden veriyorum. İnanın bir yumurtayı alacak parası yok, böyle olunca benim zoruma gidiyor. Yumurtanın tanesini biz 5 liraya satıyoruz. Müşteri 'pahalı' diyor. Üç yumurta alıp yiyor onu da karttan alıyor cebinde para hiç yok."