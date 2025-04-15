Yumurta üretimi dibe doğru gidiyor

Ekonomi Servisi

Yumurta fiyatlarındaki artış dikkati çekerken üretim de düşüyor. Yurttaşların ucuza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu yumurtada üretim üşüşü fiyat artış riskini de beraberinde getiriyor.

TÜİK, şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt üretimi verilerini açıkladı. Verilere göre tavuk yumurtası üretimi şubat ayında yıllık yüzde 10,8 azaldı. Şubatta kesilen tavuk sayısı ise yüzde 5,8 arttı. Tavuk eti üretiminde yıllık artış yüzde 8,2 oldu.

Ocak ayında 1 milyar 652 milyon 615 bin adet olan yumurta üretimi, şubatta aylık yüzde 6,4 azalarak 1 milyar 547 milyon 93 bin adete geriledi. Aylık yumurta üretimi Haziran 2022'den bu yana, yani 32 ayın en düşük seviyesini gördü. Haziran 2022'de üretim 1 milyar 528 milyon 58 bin adet olarak gerçekleşmişti.

Verilere göre yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4 azalırken kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8, tavuk eti üretimi yüzde 11,5 arttı.

SÜTTE BELİRGİN AZALMA VAR

Ülkede inek sütü üretiminde de belirgin bir düşüş yaşanıyor. Verilere göre, şubat ayında ticari işletmeler tarafından toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 oranında azaldı. Tereyağı ve sadeyağ üretiminde ise yüzde 1,5 azalma görüldü. Şubat ayında, yıllık bazda inek peyniri üretimi önemli bir değişiklik göstermezken ayran ve kefir üretiminde yüzde 6,9 oranında artış kaydedildi.

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, bir önceki ayda 941 bin 377 ton iken, Şubat ayında yüzde 8,9 oranında azalarak 857 bin 821 ton olarak gerçekleşti. İçme sütü üretimi ise bir önceki ayda 150 bin 681 ton iken, Şubat ayında yüzde 11,9 oranında azalarak 132 bin 720 ton olarak hesaplandı.