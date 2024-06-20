Yumurtalı protestoda ceza kararı bozuldu

Haber Merkezi

Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç’a Eskişehir’de 2010 yılında düzenlenen bir sempozyumda yapılan yumurtalı protestoya ilişkin Yargıtay mahkûmiyet kararını bozdu. NTV’de yer alan habere göre, Eskişehir 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın sonucunda mahkeme, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 7 bin 80 lira para cezası verdi.

Dosyayı ele alan Yargıtay 4’ncü ceza dairesi, yumurta atmanın demokratik tepki sayılmayacağına hükmetti. Yumurtanın Kılıç’a isabet etmesi halinde kasten yaralama suçunun oluşacağına dikkat çeken Yargıtay, yumurta atan öğrencinin eyleminin hakaret suçu yönünden tartışmalı olduğunu belirtti. Hukuka aykırılık tespit edilen dosya yeniden yargılama için yerel mahkeme gönderildi.