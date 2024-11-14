Yumurtaya peş peşe zam geldi

Yumurta fiyatları kasım ayında yüzde 30 zamlandı. Son iki hafta içinde yapılan zam, market raflarına yansıdı.

Zamdan önce 200 lira olan yumurtanın kolisi, 260 liraya yükseldi. Buna göre 1 tane yumurtanın fiyatı 8 lira ile 9 lira arasında değişiyor.

"DEVAMININ GELECEĞİ SÖYLENİYOR"

NTV'de yer alan habere göre, esnaf Mustafa Aksoy, yumurtaya yüksek oranlarda ikinci zam geçişinin olduğunu dikkat çekerek, "Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar" dedi.