Yumurtaya peş peşe zam geldi
Yumurta fiyatlarına 2 hafta içinde peş peşe zamların toplam artış oranı yüzde 30’u buldu. Böylelikle yumurtanın tanesi 8 lira oldu.
Yumurta fiyatları kasım ayında yüzde 30 zamlandı. Son iki hafta içinde yapılan zam, market raflarına yansıdı.
Zamdan önce 200 lira olan yumurtanın kolisi, 260 liraya yükseldi. Buna göre 1 tane yumurtanın fiyatı 8 lira ile 9 lira arasında değişiyor.
"DEVAMININ GELECEĞİ SÖYLENİYOR"
NTV'de yer alan habere göre, esnaf Mustafa Aksoy, yumurtaya yüksek oranlarda ikinci zam geçişinin olduğunu dikkat çekerek, "Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar" dedi.