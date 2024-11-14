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Yumurtaya peş peşe zam geldi

Yumurta fiyatlarına 2 hafta içinde peş peşe zamların toplam artış oranı yüzde 30’u buldu. Böylelikle yumurtanın tanesi 8 lira oldu.

Ekonomi
  • 14.11.2024 10:37
  • Giriş: 14.11.2024 10:37
  • Güncelleme: 14.11.2024 10:46
Yumurtaya peş peşe zam geldi
Fotoğraf: DepoPhotos

Yumurta fiyatları kasım ayında yüzde 30 zamlandı. Son iki hafta içinde yapılan zam, market raflarına yansıdı.

Zamdan önce 200 lira olan yumurtanın kolisi, 260 liraya yükseldi. Buna göre 1 tane yumurtanın fiyatı 8 lira ile 9 lira arasında değişiyor.

"DEVAMININ GELECEĞİ SÖYLENİYOR"

NTV'de yer alan habere göre, esnaf Mustafa Aksoy, yumurtaya yüksek oranlarda ikinci zam geçişinin olduğunu dikkat çekerek, "Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar" dedi.

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