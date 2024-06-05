Yumuşama maskesi düştü

Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması, “yumuşama” tartışmalarını rafa kaldırdı. Birçok ilde protestolar yaşanırken DEM Partili vekiller Meclis’te nöbet tuttu. MHP Lideri Bahçeli kayyum siyasetine tam gaz destek verirken muhalefeti suçladı. CHP Genel Başkanı Özel ise seçimden sonra ilk kez sandık vurgusu yaptı.

Haber Merkezi

Yumuşama ve yeni Anayasa tartışmalarıyla nefes almak ve manevra alanını genişletmek isteyen iktidarın maskesi erken düştü. DEM Parti yönetimindeki Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması siyasette “normalleşme” beklentisini rafa kaldırdı. Meclis’teki gurup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli daha sert bir siyaset izleyecekleri mesajını verirken CHP Lideri Özgür Özel ilk kez “erken seçim” diyerek sandığı gösterdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise kayyum siyasetinin devam ettiğini belirterek halkın iradesinin gasp edildiğini hatırlattı.

DEV-GENÇ’İ HEDEF ALDI

MHP lideri Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına destek verdi. CHP lideri Özel’i Kayseri’de Pınarbaşı’nda yenilenen seçim sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamalar üzerinden hedef aldı. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi üzerinden partisine yönelik eleştirilere de DEV-GENÇ’i hedef alarak yanıt veren Bahçeli, Marksist - Leninistleri ‘‘ülkücüleri öldürmekle’’ suçladı.

ÖZEL SANDIĞI GÖSTERDİ

CHP lideri Özel ise bazı şehirlerde tekrarlanan seçimlerin sonuçlarına yönelik konuştu, kendisini hedef alan MHP lideri Bahçeli’ye yanıt verdi. Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması kararına tepki gösteren Özel, ‘‘Kayyum atamak Hakkari halkının kararına saygısızlıktır’’ dedi. AYM’nin Cumhurbaşkanı kararlarına ilişkin iptal hükümlerini de değerlendiren Özel, ‘‘Dün akşam itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kolonları kesiktir, temeli kumdandır, devleti sakatlamışlardır. AK Parti ile MHP’nin anayasa tanımazlığı buna sebeptir’’ diye konuştu. Özel, iktidar politikalarının bu şekilde devam etmesi halinde halkın erken seçim isteyeceğini söyledi. Özel, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasını şu sözlerle eleştirdi: “İki ay önce yapılan seçimlerde bütün Türkiye karar verdi. 81 ilde seçimlere girdik, bunların 30 büyükşehrin 14’ünü kazandık, 21 il belediyesi kazandık. Her ili kazanamadık, kazanamadığımız yerlerde nasıl kazanırdık muhasebesini yaptık.

Hakkari de kararını verdi. Hakkari’de her iki kişiden birinin oyunu alan Mehmet Sıddık Akış seçildi. Dün bir operasyonla Hakkari Valisi’nin göreve atandığını gördük. İlgili iddianame 2001 yılında başlayan soruşturmaya ait. Dava 2014’te açılmış. 14 yıllık mesele. İddianameyi hazırlayan savcı FETÖ’den firarda. İddiaları ispat imkanı yok. Dün yeni bir soruşturma açılıp, belediye başkanı yeni soruşturmaya istinaden gözaltına alınıp, suçu varsa, kaydı varsa, delil varsa elbette cezalandırılabilir ama usul yöntem bellidir.

Kayyum atamak Hakkari halkının kararına saygısızlıktır. Bir kanun hükmünde kararnameyle terörle ilişkiliyse kayyum atarım, içlerinden seçtirmem. Bu anlayış AK Parti’yi, Cumhur İttifakı’nın 31 Mart günü seçimlerde aldığı hezimetin en önemli birkaç sebeplerinden birisidir. Milletin iradesine saygısı olmayanın milletin gönlünde yeri olmaz.”

İRADEMİZ GASP EDİLDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki gösteren Bakırhan, ‘‘Dün yine Türkiye’nin değişmeyen gerçeği olan bir darbeyle güne uyandık. Hakkari Belediyemiz alçakça gasp edildi’’ dedi.

‘‘31 Mart seçimlerinde çok yoğun bir mücadele verildi Hakkari’de’’ diyen Bakırhan, ‘‘Sistem tüm gücüyle Hakkari’ye yükleniyordu, orasını zaten bir garnizon yapmışlar. Geçmişte de en hukuk dışı işlerin yürütüldüğü, yönetildiği bir kentti. Neredeyse Soylu’nun düzenli ziyaret ettiği, birçok kirli işin yapıldığı merkezlerden biri haline gelmişti’’ ifadelerini kullandı.

Bakırhan, şöyle devam etti: ‘‘Biz Hakkari’de siyasi partilerle yarışmadık; korucularla, beşli çeteyle, kirli sermayeyle, itirafçılarla, devletin bütün kurumlarıyla, bürokrasisiyle, AKP-MHP ittifakıyla, JİTEM ittifakıyla yarıştık. Hakkari’nin emekçileri, yoksulları, kadınlar, gençleri bir irade beyanında bulundular. Bütün baskılara rağmen mücadelelerini ortaya koyarak Mehmet Sıddık Akış ile Viyan Tekçe yoldaşlarımızı seçtiler.’’

‘‘Artık yeter, bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa, bu düşman hukukuna yeter diyoruz’’ ifadesini kullanan Bakırhan, şunları kaydetti: ‘‘Hakkari seçecek, kayyum atayacaksınız; başka yerlerde başka bir hukuk uygulayacaksınız! Buna da demokrasi diyeceksiniz! Dünyanın dört bir yanında yaşayan insanlar bile Türkiye’de ikili bir hukukun uygulandığını, Kürde başka bir hukuk uygulandığının farkındadır. Bedeli ne olursa olsun biz Hakkari’de kayyum anlayışına asla izin vermeyeceğiz.’’

YERLİKAYA’YA TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya tepki gösteren Bakırhan, ‘‘İçişleri Bakanı’nı da uyarıyorum; Bugün MHP’nin, Ergenekon’un kayığına binerek gideceğiniz yer Soylu gibi tarihe suç işleri bakanı olarak geçmenizi sağlayacaktır. Bir karar veriniz. Ya suç işleri bakanı olarak anılacaksınız Soylu gibi, ya da işinizi hukuka göre yapacaksınız’’ diye konuştu.

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HALK KAYYUM İSTEMİYOR

Kamuoyu yoklamaları bölge halkının ezici çoğunluğunun kayyum siyasetine karşı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Dİ-EN Araştırma’nın önceki dönem kayyum atanan Batman, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyeleri hakkında yaptığı geçen yılki araştırmadan çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmıştı. Katılımcılara yöneltilen, “Belediye başkanlığının hangi yönetimlerinden daha memnunsunuz?” sorusuna Diyarbakır’da yüzde 81 HDP yanıtını vermişti. Kayyum yanıtını verenler ise yüzde 12’de kaldı. Aynı soruya Batman’da yüzde 83 ile HDP yanıtı verildi. Van’da ise bu soruya seçilmiş HDP’li belediye başkanını işaret edenlerin oranı ise yüzde 78 olarak ölçülmüştü.

SUDAN BAHANELER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kararıyla Hakkari Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması ve yerine kayyım atanması protesto edilirken, bu karara gerekçe gösterilen savcılık mütalaasında şaşırtıcı detaylar yer aldı.

Dosyanın, Kürt siyasetçilere açılan Kobane Davası gibi davalarda olduğu gibi yine gizli tanık suçlamalarına dayanması dikkat çekti. Bir bölümü itirafçılardan oluşan, bazıları ise hiç "bulunamayan" gizli tanıklar, Akış'ın siyasi faaliyetlerini "örgüt faaliyeti" olduğunu ileri sürdü. Bakanlık açıklamasında, Akış’ın "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilirken, gizlilik kararı olduğu için detaylar bilinmiyor. Ancak kayyuma gerekçe yapılan, 2014 yılında bu yana devam eden davadaki iddialar dikkat çekti.

Davanın son duruşması 29 Mayıs'ta Hakkari 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, öncesinden esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için dosyayı savcıya verdi. Savcı da alelacele bir şekilde 30 sayfalık mütalaasını duruşmada sundu. Mütalaada yer alan dikkat çekici bir ayrıntı ise Akış'ın, Kürt siyasetçi Ahmet Türk'ün Samsun'da uğradığı saldırıya dair yaptığı konuşma oldu. Konuya dair 13 Nisan 2010'da Hakkari merkezde yapılan ve olaysız biten açıklamada Akış'ın kitleye hitap ettiği belirtildi. Eylem sırasında marşlar söylendiği ve sonrasında kentin bazı mahallelerinde olaylar çıktığı ifade edildi.

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KRİZ HALİ SANDIK TALEBİNİ GÜÇLENDİRİYOR

CHP Lideri Özgür Özel’in erken seçim vurgusuna dikkat çeken Aksoy Araştırma’nın kurucusu Ertan Aksoy şu değerlendirmeyi yaptı: “Birkaç tane durum var. Bir tanesi şu, AKP’nin siyaset algoritmasına bakalım. Sıklıkla seçim ve referandumlar üzerinden bir kutuplaşma iklimi yaratmaya çalışıyor. Bunu başardığını da söyleyebiliriz. Ama bunun yarattığı başka bir sonuç da var. O da seçim yorgunluğu. Bu nedenle en başta birçok siyasi, son yerel seçimle birlikte bu seçmendeki seçim yorgunluğunu gözetmek durumunda kaldı. Ama bundan daha önemli bir konu var. Ekonomi seçmenin gündeminden hiçbir şekilde düşmüyor. Hatta giderek de en üst sınırlarda gündemde yer alma hâli etkisi artarak devam ediyor. Öte yandan yurttaşın acil çözüm beklediği yoksulluk, ekonomik kriz gibi pek çok sorun seçim sonrasına bırakılmış ve iyileşeceği, düzeleceği iddia edilmişti. Yurttaşa bu yönde sözler verilmişti. Ancak vatandaşın gözünde herhangi bir iyileşme olmadığı gibi her geçen gün daha da kötüye giden bir kriz hali var. Bunu da gözetirsek geldiğimiz yer itibariyle erken seçim talep etmek için biraz daha meşru bir zemin var. Bu da Özgür Özel ve diğer siyasetçiler nezdinde yakın zamanda erken seçim talebini yükseltebilir.”

Ertan Aksoy

KÜRT’E DEMOKRASİ YOK

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Kurulda konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Gülistan Kılıç Koçyiğit

Kayyum atamalarının hukuksuz olduğunu söyleyen Koçyiğit, ‘‘Hangi anayasa tabi Kürtler, bu anayasayı söyleyin biz de bilelim. Deyin ki seçme hakkınız yok, ama açık yürekli olun. Biz de onun gereğini yapalım. Bir taraftan YSK’ya onaylatacaksınız, uzaklaştırılsa bile Meclis seçer diyor ama siz mevzu Kürtler olunca kayyım atıyorsunuz’’ diye konuştu. Koçyiğit sözlerini şöyle sürdürdü: “Halkımız Hakkari’de yürüyor, gaz sıkıyorsunuz, ne yapacaktı çiçeklerle mi karşılayacaktık? Gücünüzü, devleti bütün her şeyi kötüye kullanarak nasıl bir halkın üstüne boca edersiniz? Hukuk bunun neresinde, hangi anayasa tabi Kürtler, bu anayasayı söyleyin biz de bilelim. Deyin ki seçme hakkınız yok, ama açık yürekli olun.”

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DÖRT BİR YANDA PROTESTO

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) çağrısıyla belediye başkanlığına kayyum atanan Hakkari’de yurttaşlar protesto için bir araya geldi.

Eyleme, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Emek ve Özgür İttifakı bileşenleri, CHP heyeti ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

31 Mart’ta seçilen Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınarak kayyum atanmasına tepki gösteren yurttaşlara polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Tülay Hatimoğulları, şu açıklamalarda bulundu: "Hakkari’de kayyumu protesto etmek için halkla birlikteyiz. Burada demokratik hakkımız olan basın açıklamasını gerçekleştirirken kitleye gaz sıkıp copladılar. Yaralı olan arkadaşlarımız var. Milletvekilleri dahil herkese saldırdılar. Halkın iradesi bu sokakta. Belediyede kayyumu bu şekilde tutacaklarını zannediyolarsa halkın iradesine yenilecekler. Faşizm, halkın iradesine yenilecek. Hakkari halkı onurlu şekilde mücadelesini sürdürecek."

Öte yandan Hukuk örgütleri, kayyum atanmasını Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde protesto etti. Açıklamaya Adalet İçin Hukukçular, Avukat Dayanışması, ÇHD, ÖHD, Demokrasi için Hukukçular, Katılımcı Avukatlar, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar ve Sosyal Hukuk temsilcileri katıldı. Açıklamada, Hakkari’deki uygulamadan önce iktidarın Van’da da irade gaspına yeltendiği vurgulanırken, Hilvan’da tekrar edilen ve DEM Parti’nin 31 Mart’tan daha yüksek oy farkıyla kazandığı seçim hatırlatıldı. Kayyum atama kararı, "Hakkari halkının iradesine vurulmuş siyasi bir darbe" şeklinde nitelenirken söz konusu uygulamanın Kürt halkının iradesini sistematik şekilde gasp ettiği belirtildi.

VEKİLLERDEN KÜRSÜ İŞGALİ

Meclis’teki DEM Parti Grubu kayyum politikasını protesto etmek için Meclis kürsüsünde eylem yaptı.

Meclis kürsüsüne gelen DEM Partililer, DEM Parti'nin ‘‘Kayyum atamasının neden olduğu hak ihlallerinin araştırılması’’ başlıklı grup önerisinin okunmasının ardından eyleme başladı. Geç saatlere dek süren eylemde vekiller halkın iradesine kayyum atanmasına tepki gösterdi.