Yunak ve Çeltik’te dolu yağışı etkili oldu

Konya’nın Yunak ve Çeltik ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, tarımsal alanlarda büyük hasar oluştu.

Yunak ve çeltik ilçelerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Fındık büyüklüğünde, daha büyük boyutlarda yağan doluyla birlikte yağış alan yerler beyaz renge büründü.

Özellikle düzlük kesimlerde etkili olan dolu yağışı ekili tarım alanlarına büyük zarar verdi.

Hasar ve zararın tespiti için, Yunak Gıda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.