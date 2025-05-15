Yunan adalarına 'kapıda vize' ücretine yüzde 42 zam
Yunan adaları için 'kapıda vize' uygulamasında vize ücreti yüzde 42 zamla 60 Euro'dan 85 Euro'ya yükseltildi.
Yunan adalarına girişlerde uygulanan kapı vizesi ücretine yüzde 42 oranında zam yapıldı. 2024 sezonunda 60 euro olan vize ücreti, 2025 yılı itibarıyla 85 euroya yükseltildi.
Vize başvurusunda, 0-18 yaş arası çocuklar için vize ücreti 20 euro olarak uygulanacak.
HANGİ YUNAN ADALARI İÇİN KAPIDA VİZE UYGULAMASI VAR?
Midilli, Sakız, Sisam, Rodos, Kos, Meis, Leros, Kalimnos, Limni ve Simi adaları için kapıda vize uygulaması bulunuyor.
KAPI VİZESİ BAŞVURUSUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER
- Güncel düzenlemeye göre kapı vizesi uygulaması tek girişli olup, sadece başvuru yapılan Yunan adasında geçerlidir.
- Başka adalara veya Yunanistan anakarasına geçiş bu vizeyle mümkün değildir.
- Kapı vizesiyle Yunan adalarında en fazla 6 gece 7 gün kalınabilir. Her seyahat için vizenin yenilenmesi gerekmektedir.
- Başvuru yapan kişinin pasaportunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) giriş damgası bulunuyorsa, Yunanistan’a girişine izin verilmemektedir.
- Ayrıca daha önce Schengen vize başvurusu reddedilmiş kişilerin kapı vizesi başvuruları da kabul edilmez.