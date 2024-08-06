Yunan havayolları şirketi Aegean, Tel Aviv ve Beyrut'a uçuşlarını durdurdu

Yunanistan'ın Aegean Hava Yolları isimli şirketi, Ortadoğu'daki son gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na yapılacak seferlerin askıya alınma tarihinin uzatıldığını belirtti.

Yunanistan'da bir hava yolu şirketi, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv uçuşlarının 8 Ağustos'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

Aegean Hava Yolları Şirketi'nin açıklamasında, Ortadoğu'daki son gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na yapılacak seferlerin askıya alınma tarihinin uzatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, daha önce duyurulan Tel Aviv'e yapılacak tüm seferlerin güvenlik nedeniyle 6 Ağustos'a kadar askıya alma kararının 8 Ağustos'a uzatıldığı bildirildi.

BEYRUT VE AMMAN'A UÇUŞLAR DA ASKİYA ALINDI

Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuşların 8 Ağustos'a kadar askıya alınması kararının devam ettiği aktarılan açıklamada, Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na olan tüm uçuşların da aynı tarihe kadar askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, uçuşları iptal edilen yolcuların yeniden rezervasyon yapabilecekleri veya para iadesi talep edebilecekleri belirtildi.