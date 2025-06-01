Yunan istihbaratçılara ateş açan Daltonlar çetesi üyesi, Rodop Dağları'nda yakalandı

Yunan Gizli Servisi (EYP) personeline ateş açan Daltonlar Çetesi üyesi Duran İsa'nın Rodop Dağları'nda yakalandığı bildirildi.

27 Mayıs Salı günü Yunanistan'ın Selanik şehrinin Termi kentinde EYP ajanlarının aracına ateş açıldı.

Saldırının Daltonlar Çetesi üyesi olduğu iddia edilen kişiler tarafından, EYP ajanlarını rakip çete üyesi zannedilmesi sebebiyle düzenlendiği ortaya çıktı.

RODOP DAĞLARI'NDA YAKALANDI

Halk TV'nin aktardığına göre; Daltonlar Çetesi üyesi Duran İsa, dün Rodos Dağları'nda bir kulübeye düzenlenen operasyonla yakalandı.

Rodop dağlarından Bulgaristan’a geçmeyi planlayan İsa’nın yeri drone ile tespit edildi. İsa güneş paneliyle enerji sağlayan bir kulübede saklanıyordu.

Yunanistan'da geçen yılın aralık ayından bu yana yapılan operasyonlarda organize suçla ilişkili olduğu düşünülen 34 Türk vatandaşı tutuklandı.

YUNANİSTAN'A SIĞINMA HAKKI ALMIŞ

Yakalanan saldırganlardan Daltonlar Çete üyesi İsa, polise saldırıda kullanılan aracı Lagadikia’da bıraktıktan sonra üç kişiyle birlikte Gümülcine’ye geldiğini ve burada ayrıldıklarını anlattı.

Duran İsa’nın Türkiye’de uyuşturucu, göçmen ve silah kaçakçılığından arandığı, firari olduğu 2009 ve 2018 yıllarında Yunanistan’a yasadışı yollardan girdiği için iki kez tutuklandığı, 2023 yılında ise sığınma hakkı aldığı açıklandı.