Yunan istihbaratçılara ateş açılmıştı: Arkasından 'Daltonlar' çıktı

Yunanistan basını, Selanik'in güneydoğusunda yer alan Sedes (Termi) şehrinde 27 Mayıs'ta bir benzin istasyonunda meydana gelen silahlı çatışmanın arkasında 'Daltonlar' çetesinin olduğunu yazdı.

Yunan basınında yer alan haberlerde, 27 Mayıs'ta Seres'teki bir benzin istasyonunda gizli bir gözetleme operasyonu sırasında Yunanistan ulusal istihbarat örgütü EYP üyelerine ateş açan 3 Türk'ün 'Daltonlar' olarak bilinen çeteden olduğu paylaşıldı.

Haberlere göre üç kişinin, Eylül 2023'te Lutsa'daki silahlı çatışmada altı üyesi öldürülen 'Daltonlar' çetesinin operasyonel üyeleri olarak tanımlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Selanik'in güneydoğusunda yer alan Sedes (Termi) şehrinde 27 Mayıs Salı günü, saat 15.30 sularında bir benzin istasyonunda silahlı çatışma meydana gelmişti.

Seres'teki bir benzin istasyonuna giren, içinde 3 Türk vatandaşı olan gümüş renkli cipi takip eden Yunanistan ulusal istihbarat örgütü EYP görevlileri benzin istasyonuna girmişti. Arkalarından gelen aracı fark eden gümüş renkli araçtaki kişiler, Yunan istihbaratçıların bulunduğu araca ateş açmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Yunan polisi, olayla bağlantılı olarak dün (28 Mayıs) Selanik ve Gümülcine'de altı Türk vatandaşını gözaltına aldı.

Polisinin olayı 'çok ciddi' diye nitelediği ve konuyla ilgili soruşturmayı devraldığı paylaşılmıştı. Polis ekipleri, olay yerinde üç adet boş kovan buldu ve benzin istasyonuna ait güvenlik kameralarından görüntüleri de toplamıştı.