Yunanistan 26 göçmeni açık denize sürükledi

Haber Merkezi

Yunanistan göçmenleri Türk sularına itmeye devam ediyor. Sahil güvenlik unsurlarının Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarına iki can salı içerisinde itelediği 13’ü çocuk 26 göçmen açık denize sürüklendi.

Can salları içerisinde ölüm kalım mücadelesi veren göçmenler Türk sahil güvenliğinden yardım istedi.

Kuşadası limanından hareket eden Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) 2 can salını bularak göçmenleri kurtardı. Göçmenler Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk sularında kaderlerine terk edildiklerini belirttiler.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası’na geçmeye çalışan iki Suriyeli göçmen ise baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri iki göçmeni kurtararak Bodrum Limanı’na getirdi.

Kuşadası ve Bodrum’da kurtarılan göçmenler ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdareleri’ne teslim edildi.