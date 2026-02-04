Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu ile göçmen teknesi çarpıştı: 15 kişi hayatını kaybetti

Sakız Adası açıklarında bir göçmen teknesi ile Yunanistan'a ait bir sahil güvenlik devriye devriye bot çarpıştı, en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Yunan yetkililer, dört sahil güvenlik botu, bir hava kuvvetleri helikopteri ve dalgıçların bulunduğu özel bir teknenin olası kayıplar için çalışmalara katıldığını bildirdi.

Yunan Sahil Süvenliği, olayda 24 kişinin kurtarılarak Sakız’daki bir hastaneye sevk edildiğini, ayrıca kazada yaralanan iki sahil güvenlik görevlisinin de hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

Göçmen teknesinin Yunan Sahil Güvenliği'ne ait bir devriye botuna çarptığı, ardından alabora olduğu ve battığı belirtildi.

11'i erkek, 4’ü kadın 15 göçmenin hayatını kaybettiği kazada, ölü ve yaralıların kimliklerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.