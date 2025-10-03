Yunanistan'a kaçak giren 13 Türk vatandaşı gözaltında: 147 silaha el konuldu

Yunanistan’da, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) bölgesinde 13 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Euronews'te yer alan habere göre, gözaltına alınanlar arasında yedi erkek ve altı kadının olduğu ve ellerinde bulunan 147 tabanca, 190 şarjör, çeşitli ateşli silah parçaları ve aksesuarların ele geçirildiği belirtildi. Bu silahların Atina'ya götürüleceği bilgisi aktarıldı.

Şüphelilerin, Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a yasa dışı yollardan girdikleri düşünülüyor.

Gözaltıların, Kuzey Yunanistan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Yunan polisi soruşturmaların devam ettiğini belirterek, olay ile ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.