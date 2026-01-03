Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Trump'ı tebrik sırasına girdi: Şu an son eylemlerin hukuka uygunluğunu yorumlama zamanı değildir

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Donald Trump tarafından verilen emirle gerçekleştirilen ABD müdahalesi sonucu Devlet Başkanı Nicolas Maduro rejiminin sona ermesinin Venezuela için yeni bir umut doğurduğunu savundu.

Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nicolas Maduro, Venezuela halkına hayal edilemeyecek acılar yaşatan acımasız ve baskıcı bir diktatörlüğe liderlik etti. (Maduro) Rejiminin sona ermesi ülke için yeni bir umut doğuruyor. Şu an son eylemlerin hukuka uygunluğunu yorumlama zamanı değildir. Öncelik tam demokratik meşruiyete sahip yeni bir kapsayıcı hükümete hızlı ve barışçıl bir yolla geçişin sağlanmasıdır" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'ın bu konuda Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki müttefikleri ile koordiasyon içinde olacağını belirten Miçotakis, ülkesinin Venezuela'daki Yunanistan vatandaşlarının güvenliğine odaklandığını kaydetti.