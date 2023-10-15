Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi telefonda görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis ile Sisi'nin telefon görüşmesinde İsrail-Filistin çatışması ve Gazze Şeridi'ndeki son durum ele alındı.

Miçotakis, insani krizin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının önemi konusunda mutabık kalan iki lider, gerginliğin tüm bölgeye sıçramasından duydukları endişeyi dile getirdi.