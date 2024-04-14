Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İran'ın İsrail'e yönelik dünkü saldırısını şiddetle kınadı.

Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hem Yunanistan hükümeti adına hem de kişisel olarak, dün akşam İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadığını ifade etti.

Bu saldırının Yunanistan'a komşu bölgelerde ve Orta Doğu'da yeni kıvılcımlara ve son derece kaygı verici, tatsız gelişmelere yol açtığını belirten Miçotakis, Yunanistan Milli Güvenlik Hükümet Konseyinin yerel saatle 18.00'de yapacağı olağanüstü toplantıda bu konunun ele alınacağını ve gerilimin azaltılması için Yunanistan'ın her tür çabaya destek vereceğini kaydetti.