Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis görüşmede öncelikle, Sisi'yi yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü tebrik etti.

Görüşmede, Yunanistan-Mısır ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi konusu ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Başbakan Miçotakis, Gazze'deki insani durum hakkındaki endişesinin giderek arttığını belirterek Mısır'ın, Gazze'deki sivil nüfusa insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılmasına yönelik çabaları desteklediğini vurguladı.