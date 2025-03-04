Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis ile Zelenski'nin telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Buna göre, Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 6 Mart'ta düzenlenecek toplantısına, Yunanistan'ın hangi görüşlerle geleceğini Zelenski'ye ileterek AB'nin Ukrayna'da adil ve kalıcı bir çözüm sözünü tekrarladı.

Böylesi bir çözüm için AB ve Ukrayna'nın savunma imkanlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Miçotakis, ABD'nin desteğine de gerek olduğuna işaret etti.

Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini kaydetti.