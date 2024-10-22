Yunanistan'da 48 saatlik grev: Deniz yolu ulaşımı durdu

Yunanistan'da Panhelenik Denizcilik Federasyonu'nun çağrısıyla deniz yolu ulaşımında çalışan işçiler, bugün ve yarın için 48 saatlik grev kararı aldı.

Grev nedeniyle tüm gemiler limanlarda aborda olurken deniz yolu ulaşımı durdu.

Deniz yolu çalışanları grev vasıtasıyla gelirlerinin yüzde 23 artırılacağı toplu iş sözleşmelerinin yapılması ve sefer takvimlerinin yeniden düzenlenmesi gibi taleplerini dile getirdi.