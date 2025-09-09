Giriş / Abone Ol
Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın açıkladığı koordinatlara göre deprem Atina'ya yakın konumdaki Stouronisi açıklarında meydana geldi.

Dünya
  • 09.09.2025 00:55
  • Giriş: 09.09.2025 00:55
  • Güncelleme: 09.09.2025 01:04
Kaynak: Haber Merkezi
AFAD'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada paylaştığı bilgiler şöyle:

#DEPREM
Büyüklük:5.1 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-09-09
Saat:00:27:56 TSİ
Enlem:38.16167 N
Boylam:24.15417 E
Derinlik:7 km

