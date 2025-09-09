Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın açıkladığı koordinatlara göre deprem Atina'ya yakın konumdaki Stouronisi açıklarında meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın açıkladığı koordinatlara göre deprem Atina'ya yakın konumdaki Stouronisi açıklarında meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada paylaştığı bilgiler şöyle:
#DEPREM
Büyüklük:5.1 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-09-09
Saat:00:27:56 TSİ
Enlem:38.16167 N
Boylam:24.15417 E
Derinlik:7 km