Yunanistan'da 57 kişinin öldüğü Tempi tren kazasına ilişkin soruşturmanın raporu yayımlandı

Yunanistan'da 2023'te meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren kazasıyla ilgili soruşturmanın raporu yayımlandı.

Ülkenin en ölümcül tren kazasına ilişkin 178 sayfalık rapor, bağımsız soruşturma komitesi tarafından hazırlandı.

Raporda, 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitimin neden olduğu belirtildi.

Kazanın ikinci yılı öncesinde yayımlanan raporda, kazanın istasyon görevlisinin yaptığı yönlendirme hatası sonucunda yaşandığı ifade edildi.

Raporda, 2010-2018 yılları arasında yaşanan ekonomik kriz döneminde kamu yatırımlarındaki eksikliğe de dikkat çekildi.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, raporun yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, raporda belirtilen altyapı eksiklikleri ve personel yetersizliğiyle ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi.

Öte yandan, kazanın meydana gelişinin 2. yılı olan 28 Şubat'ta başkent Atina'da geniş çaplı protestoların düzenlenmesi bekleniyor.

Hükümet, gösterilerle ilgili güvenlik önlemleri kapsamında 5 bin polis görevlendirildiğini açıkladı.

Tempi'de ters yönlerde ilerleyen iki trenin 28 Şubat 2023'te çarpışması ve çıkan yangın sonucu, çoğu öğrenci 57 kişi hayatını kaybetmişti.