Yunanistan'da basın çalışanları 4 saatlik iş bırakma eylemine gitti

Yunan basın mensupları 4 saatlik iş bırakma eylemine giderken, yazılı ve görsel basında haber akışı durdu.

Basın çalışanları birlikleri, Gazeteciler Sosyal Güvenlik Hizmetleri Birliğinin (EDOEAP) bugün düzenleyeceği genel kurul toplantısına katılım için 4 saatlik iş bırakma eylemi ilan etti.

İş bırakma eylemi kapsamında Yunan Devlet Ajansı AMNA ve Yunan Devlet Televizyonu ERT de dahil olmak üzere yazılı ve görsel basın kuruluşları haber akışına yerel saatle 11.30'dan 15.30'a kadar ara verdi.

Televizyonlarda, eski programların tekrarı verilirken, web siteleri ise haberlerine yenilerini eklemedi.