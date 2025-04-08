Yunanistan'da basın grevde: Haber akışı 1 günlüğüne durduruldu

Yunanistan'da basın mensupları toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve daha iyi ekonomik koşullar talebiyle başlatılan grev kapsamında, ülkedeki haber akışını 1 günlüğüne durduruldu.

Basın mensupları yaptıkları ortak açıklamada, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi için müzakerelerin başlatılması, basında en düşük işe başlangıç maaşının 1250 euro olması, ücretlere en az yüzde 10 zam yapılması, şehir dışı görevlendirilme harcırahların artırılması, doğal afet haberlerinde günlük ekstra 250 euro ödeme yapılması gibi taleplerini dile getirdi.

YARIN GAZETELER ÇIKMAYACAK

Radyo ve televizyonlardaki haber bültenleri iptal edilirken internet siteleri de haber güncellemelerini durdurdu.

Grev dolayısıyla ülkede yarın gazeteler çıkmayacak.

Yerel saatle 05.00'te başlayan grev, yarın 05.00'te sona erecek.