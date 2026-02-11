Yunanistan'da Beşiktaş'a açılan küfürlü ve ırkçı pankarta tepki büyüyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Beşiktaş'ın Yunanistan temsilcisi Panionios'a konuk olduğu maçta ev sahibi takım taraftarının açtığı küfür ve hakaret içerikli pankartı kınadı.

Siyah-beyazlı takım, Eurocup'ın 18'inci ve son haftasında konuk olduğu Panionios'u 40 sayı farkla 114-74 yendi. Maç öncesi Yunan taraftarlar, Beşiktaş Kulübüne ve siyah-beyazlı taraftarlara küfür ve hakaret içeren ifadelerin yer aldığı pankart açtı.

TBF'NİN AÇIKLAMASI

TBF'den söz konusu pankartla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın, Eurocup organizasyonu kapsamında Yunanistan'da Panionios ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde açılan; Türk milletini, ülkemizin milli ve manevi değerlerini hedef alan provokatif pankartı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Sporun evrensel değerlerine, fair play anlayışına ve uluslararası müsabakaların taşıması gereken saygı ortamına açıkça aykırı olan bu tür eylemler, yalnızca kulüplerimizi değil; Türk sporunu, ülkemizin itibarını ve ortak insani değerleri hedef almaktadır. Hiçbir spor organizasyonu; nefret söylemine, ayrımcılığa ve milli değerlere yönelik hakaretlere zemin oluşturamaz.

​Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk kulüplerinin ve Türk sporunun uluslararası platformlarda maruz kaldığı her türlü ayrımcı, provokatif ve saygısız tutumun karşısında durmaya; sürecin takipçisi olmaya devam edecektir."

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili dün maçın ardından siyah-beyazlı kulüp de bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada; kulübümüzü, taraftarlarımızı, Türk Polis Teşkilatı’nı ve milli-manevi değerlerimizi hedef alan alçakça ve provokatif pankartı en ağır şekilde kınıyor ve lanetliyoruz.

Bu çirkin saldırı yalnızca Beşiktaş’a değil, Türk milletinin onuruna, tarihine ve kutsallarına yönelmiş açık bir nefret eylemidir. Hiçbir spor organizasyonu, hiçbir platform; düşmanlığı, ırkçılığı ve milli değerlerimize yönelik hakareti meşrulaştıramaz.

Sporun birleştirici ruhunu kirleten bu ahlaksız ve hadsiz tavrı asla kabul etmiyoruz. Beşiktaş JK olarak; bu provokasyonun sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması ve benzer rezaletlerin tekrar yaşanmaması adına Euroleague yönetimi nezdinde tüm hukuki ve idari girişimlerimizi kararlılıkla başlatmış bulunuyoruz."