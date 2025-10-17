Yunanistan'da çalışma süresi 13 saate çıktı

Yunanistan Parlamentosu, ülke genelinde yoğun protestolara ve iki büyük greve rağmen, özel sektörde günlük çalışma süresini 13 saate kadar uzatılmasına olanak tanıyan yasa tasarısını kabul etti. Böylece Yunanistan, Avrupa Birliği’nde bu kadar uzun mesai saatlerine yasal izin veren ilk ülke oldu.

Yeni düzenlemeyle, özel sektörde çalışan işçiler ayda en fazla üç gün, yılda ise toplam 37 gün boyunca 13 saate kadar çalışabilecek.

Yunan hükümeti, değişikliğin işgücü piyasasını “daha esnek ve verimli” hale getireceğini savunurken, sendikalar bunun çalışan haklarını zayıflatacağını ve işçilerin pazarlık gücünü azaltacağını belirtiyor.

Yasa, aynı zamanda işverenlere kısa vadeli istihdamda daha fazla esneklik tanıyor ve çalışanların işverenleriyle anlaşarak haftada dört gün çalışma düzenine geçmelerine de imkan sağlıyor. Ayrıca fazla mesai yapmayı reddeden çalışanların işten çıkarılmasına karşı yasal koruma getiriliyor.

‘İŞÇİLERİN ALEYHİNE SONUÇLAR DOĞURABİLİR’

Yunan hükümeti, yeni sistemin ülkenin yaşlanan nüfusu ve nitelikli iş gücü eksikliğine çözüm getirmesini umuyor. Ancak sendikalar, kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu ve maaşların düşük kaldığı bir ülkede bu düzenlemenin “işçiler aleyhine” sonuçlar doğuracağını savunuyor.

Yunanistan, geçtiğimiz yıl bazı sektörlerde haftada altı gün çalışma sistemine geçerek Avrupa’nın en uzun çalışma saatlerine sahip ülkeleri arasında yerini almıştı. Eurostat verilerine göre, Yunan halkının alım gücü hâlen AB ortalamasının oldukça altında bulunuyor.