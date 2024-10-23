Yunanistan'da çiçek hastalığı nedeniyle koyun ve keçilerin taşınmasına yasak geldi

Yunanistan'da küçükbaşlarda görülen çiçek hastalığı vakalarının artması nedeniyle koyun ve keçilerin üreme, besleme, otlatma ve kesim amaçlı nakliyesinin 10 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Kostas Çiaras, başkanlığında düzenlenen çevrim içi toplantıda, hastalığın yayılmasını önlemek üzere bir dizi önlem uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Bakan, alınan karar doğrultusunda, koyun ve keçilerin taşınmasının yasaklanmasının yanı sıra hastalığın yayılma riskini azaltmak amacıyla 3 kilometrelik koruma alanı ve 10 kilometrelik gözetim bölgesi oluşturulacağını söyledi.

Bakanlık, hayvan yetiştiricilerine kaybettikleri her hayvan için 150 ila 500 avro ödeme yapıyor.