Yunanistan'da çiftçiler, eylemlerine devam ediyor

Yunanistan'da tarım sektöründe artan sorunlara dikkati çekmek için traktörlerle 22 Ocak'ta eylem başlatan çiftçiler, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı önlemleri "yetersiz" bularak eylemlerini sürdürüyor.

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, birçok şehirde traktörlerini meydanlarda bekleterek eylemlerini sürdüren çiftçiler, taleplerinin karşılanması için hükümete 3 Şubat'a kadar süre tanıdı.

Çiftçiler, taleplerinin karşılanmaması durumunda Larissa, Serres, ve Promahona'da ana yolları traktörlerle kapatacaklarını belirtirken, Miçotakis'in şu ana kadar açıkladığı önlemler ise çiftçiler tarafından yetersiz bulundu.

Çiftçiler, 3 Şubat'ta Selanik'te büyük bir gösteri yapmayı planlıyor.

Başbakan Miçotakis, dün yaptığı açıklamada, Eylül 2023'teki sel felaketinden etkilenen çiftçilere ikinci bir ek yardım yapılacağını, yardım miktarının artırılacağını ve çiftçilerin yaşadığı sorunların giderilmesi için diyalog kapılarının da açık tutulacağını belirtmişti.

Öte yandan 24 Ocak'ta hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçiler, yaya olarak Atina-Selanik kara yolunu kapatmaya çalışmıştı.

Polisin çiftçileri engellemesi üzerine arbede yaşanmıştı.

Çiftçiler, Eylül 2023'te yaşanan sel felaketinde zarar gören birçok ürün için yeterli miktarda tazminat, hava koşullarına karşı ürünlerini koruma projelerinin inşası ve üretim maliyetlerinin da azaltılması gibi taleplerde bulunuyor.